Fiorentina scatenata, anche Pellegrino? Il Parma ha già chiuso per il sostituto

Fiorentina scatenata, anche Pellegrino? Il Parma ha già chiuso per il sostitutoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:40Serie A
di Fabio Tarantino

Il Parma ha chiuso l’operazione per David Romero con il Tigre. L’attaccante argentino si trasferirà in Emilia per una cifra di 10 milioni di dollari e si prepara a iniziare la sua nuova avventura in Italia. Lo riporta Fabrizio Romano. Romero è atteso in settimana per sottoporsi alle visite mediche e completare la firma sul contratto, che lo legherà al Parma fino al 2031. Un investimento importante da parte del club emiliano, che punta sul giovane attaccante argentino per il futuro. A questo punto Pellegrino può essere liberato per andare alla Fiorentina? Si tratterebbe di un altro super colpo per il ds Paratici. 