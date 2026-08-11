Fiorentina scatenata: ora pensa anche ad Elmas (sempre in uscita dal Lipsia)
La Fiorentina è tra le squadre di Serie A che finora si sono mosse maggiormente sul mercato. Il direttore sportivo Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Fabio Grosso un nuovo centrocampista e tra i nomi valutati c’è quello di Eljif Elmas. Il tecnico viola è infatti alla ricerca di un giocatore duttile, capace di offrire diverse soluzioni tattiche e di adattarsi alle esigenze della squadra. Il profilo del macedone risponde alle caratteristiche ricercate dalla Fiorentina, che ha iniziato a muovere i primi passi per capire la fattibilità dell’operazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.
Fiorentina-Elmas, la risposta del giocatore può sbloccare la trattativa
Il club viola ha fatto arrivare al procuratore di Elmas il proprio interesse per il centrocampista. Una volta ricevuto il messaggio della Fiorentina, il giocatore si è preso qualche ora di tempo per riflettere e comunicare la propria decisione. La sua risposta sarà determinante per capire se la società deciderà di passare alla fase successiva dell’operazione. In caso di apertura da parte del calciatore, infatti, la Fiorentina è pronta a valutare un’offerta al Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Sarebbe questo il possibile punto di partenza per aprire la trattativa vera e propria con il club tedesco.
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