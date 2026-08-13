Frattesi alla Lazio, domani le visite: l'Inter mantiene una grossa percentuale sulla rivendita
TuttoNapoli.net
Davide Frattesi si trasferirà dall'Inter alla Lazio in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Ai nerazzurri il 50% sulla rivendita.
Davide Frattesi è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club biancoceleste ha infatti sistemato tutti i dettagli con l'Inter per il trasferimento del centrocampista alla corte di Rino Gattuso, con il giocatore che potrebbe arrivare a Roma già in serata, con le visite mediche che sono state programmate per la giornata di domani.
I dettagli dell'operazione
Frattesi arriverà al club capitolino con la formula del prestito oneroso, a 1 milione di euro, e obbligo di riscatto, fissato a 14 milioni. Oltre a questo, però, come ventilava già dalle scorse ore, l'Inter si è garantita anche il 50% della futura rivendita. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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