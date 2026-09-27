Parma, Cuesta lascia a sorpresa: due ex in pole per sostituirlo
Scossone in Serie A: Carlos Cuesta non è più l’allenatore del Parma. Si tratta del terzo cambio in panchina di questo avvio di stagione dopo quelli di Fabio Grosso alla Fiorentina e Domenico Tedesco al Bologna. Nel caso del club emiliano, però, non si tratta formalmente di un esonero: società e tecnico hanno deciso di separarsi dopo un confronto sullo sviluppo del progetto sportivo. Il Parma ha spiegato che “non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale”, arrivando così a una risoluzione condivisa.
D’Aversa e Gilardino in pole per sostituire Cuesta
Adesso parte immediatamente la ricerca del successore. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due nomi in prima fila sono Roberto D’Aversa e Alberto Gilardino. Nell’attesa di scegliere la nuova guida tecnica, l’allenamento di lunedì 28 settembre sarà diretto dallo staff del club. Il Parma ha infatti comunicato che questa soluzione resterà valida “in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica”. La società dovrà quindi decidere rapidamente a chi affidare la squadra per aprire un nuovo corso dopo l’improvvisa separazione da Cuesta.
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