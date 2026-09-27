Ufficiale Clamoroso Parma, Carlos Cuesta non è più l’allenatore dei ducali: decisione condivisa

Terremoto al Parma: Carlos Cuesta non è più l’allenatore. Lo staff guiderà la squadra in attesa del successore.

Cambio improvviso sulla panchina del Parma. Il club ducale ha annunciato la separazione da Carlos Cuesta, che non è più l’allenatore della prima squadra. La decisione è arrivata dopo un confronto interno tra il tecnico e la società sul futuro del progetto sportivo. Di seguito il comunicato ufficiale il Parma: "Parma Calcio 1913 - si legge nella nota - comunica che Carlos Cuesta non è più l’allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa".

"In attesa di ulteriori sviluppi in merito al nuovo allenatore"

La seduta di allenamento di domani pomeriggio, lunedì 28 settembre, sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica. A Carlos Cuesta ed al suo staff vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi".