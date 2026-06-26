Gaetano si avvicina all'Atalanta? Il Cagliari ha appena chiuso per il sostituto

Gaetano si avvicina all'Atalanta? Il Cagliari ha appena chiuso per il sostituto
Oggi alle 22:40Serie A
di Pierpaolo Matrone

Il Cagliari è ormai a un passo da Alessandro Romano. Dopo l'intesa raggiunta con il classe 2006, è avvenuto anche lo scambio dei documenti tra i club, mentre per domani, sabato 27 giugno, sono previste le visite mediche. L'operazione si chiuderà per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.

Ora Gaetano può andare all'Atalanta?

L'investimento del club sardo rappresenta un ulteriore indizio sul possibile trasferimento dell'ex azzurro Gianluca Gaetano all'Atalanta di Maurizio Sarri. Gaetano era stato ceduto dal Napoli al Cagliari due anni fa, inizialmente in prestito e poi a titolo definitivo per circa 6 milioni di euro.