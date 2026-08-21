Genoa, Bijlow verso il Napoli: "Sono molto forti. Hojlund è di classe mondiale"
Justin Bijlow, portiere del Genoa, ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX, a poche ore dal debutto in Serie A contro il Napoli. Di seguito le sue parole: "Sono entusiasta, non vedo l'ora di giocare un torneo intero in Serie A. E in campo parlo italiano. Mondiali? Speravo di andarci, il ct ha fatto scelte diverse e devi solo accettarlo".
Gli infortuni e l'aspetto mentale:
"Ho subito molti infortuni, ma non ho mai mollato. Ogni volta che raggiungevo un picco, subivo una battuta d'arresto. E lavoro con dei professionisti che mi aiutano a gestire lo stato mentale. Credo sia fondamentale e non solo nel calcio, ma nella vita in generale. Noi mettiamo intensità in campo, siamo molto aggressivi. Viviamo ogni partita come una finale".
L'unico che in Serie A ha segnato più di un gol a Bijlow è Hojlund del Napoli, avversario della prima giornata:
"È una punta di classe mondiale, ma il Napoli è molto forte in generale. Faremo di tutto per rendergli la vita difficile. Punto a tornare in nazionale ma non è un assillo. Tutto passa dal parare bene con il Genoa, questo è il primo pensiero".
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