Nuovo San Siro, svolta per Milan e Inter: il TAR respinge tutti i ricorsi sulla cessione del Meazza

Il TAR della Lombardia respinge i cinque ricorsi sulla cessione di San Siro: via libera al progetto del nuovo stadio di Milan e Inter.

Via libera a un altro passaggio fondamentale per il futuro di San Siro. Il TAR della Lombardia ha respinto i cinque ricorsi presentati contro la cessione dello stadio Giuseppe Meazza e delle aree circostanti a Milan e Inter, consentendo così al progetto dei due club di proseguire il proprio iter. La decisione della giustizia amministrativa rimuove uno degli ostacoli che gravavano sull'operazione e apre la strada al piano che prevede la demolizione del Meazza e la costruzione di un nuovo stadio nell'area di San Siro.

Nuovo San Siro, respinti i cinque ricorsi: Milan e Inter possono proseguire con il progetto

Come riferisce Gazzetta.it, si chiude dunque la partita davanti alla giustizia amministrativa, iniziata per alcuni dei ricorsi addirittura nel 2022. Le cinque contestazioni erano state riunite in un'unica udienza, celebrata lo scorso 23 giugno. La decisione del TAR è arrivata ora: quattro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per ragioni di carattere processuale, mentre il quinto è stato respinto nel merito. Un pronunciamento che permette al progetto del nuovo San Siro di continuare il proprio percorso e rappresenta un passaggio importante per Milan e Inter verso la realizzazione del nuovo impianto.