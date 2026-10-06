Frosinone, emergenza centravanti: fuori il titolare e la riserva, ecco chi giocherà al Maradona

Emergenza in attacco per il Frosinone contro il Napoli: Birligea si ferma, Bobcek verso una maglia da titolare.

Il Frosinone arriva alla trasferta di sabato sera contro il Napoli con una vera emergenza nel reparto offensivo. Dopo il problema accusato da Antonio Raimondo con l'Under 21, Massimiliano Alvini perde anche Daniel Birligea. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il centravanti classe 2000 ha accusato un problema muscolare mentre era impegnato con la Nazionale rumena dopo la partita persa contro la Polonia. Tornato immediatamente a Frosinone, Birligea è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del vasto intermedio del quadricipite sinistro. Lo stop previsto è di almeno due settimane, anche se i tempi effettivi dipenderanno dalla risposta alle terapie. Un'assenza pesante per Alvini, considerando che il rumeno era uno dei principali candidati a partire titolare al Maradona.

Napoli-Frosinone, Alvini senza Birligea: Bobcek verso una maglia da titolare

L'assenza di Birligea costringerà dunque Alvini a modificare nuovamente i propri piani in vista della sfida contro il Napoli. Secondo la rosea, a guidare l'attacco dovrebbe essere Tomas Bobcek, utilizzato finora soltanto una volta in campionato. Il venticinquenne sarà impegnato questa sera in Moldavia con la sua Slovacchia e rientrerà a disposizione del Frosinone soltanto giovedì, a due giorni dalla partita del Maradona. Una situazione non semplice per Alvini, che dovrà preparare la trasferta di Napoli con pochissimo tempo a disposizione per lavorare con quello che, salvo sorprese, sarà il suo centravanti titolare.