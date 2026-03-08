Ufficiale Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di De Rossi e Gasperini

La Roma è attesa dalla sfida del “Ferraris” contro il Genoa con l’obiettivo di difendere il quarto posto e tenere a distanza Como e Juventus. La squadra di Gasperini, a quota 51 punti, cerca un successo per consolidare la posizione Champions. I rossoblù di De Rossi, invece, puntano a fare risultato per allontanarsi dalla zona retrocessione e trovare una vittoria contro una big.

De Rossi sorprende con alcune scelte: Malinovskyi parte dalla panchina, spazio a Messias con Ekuban in attacco insieme a Ekhator. Gasperini risponde affidandosi a Rensch sulla fascia destra e al tridente con Pellegrini e il giovane Venturino alle spalle di Malen. A centrocampo giocano Koné e Pisilli, mentre la difesa davanti a Svilar è formata da Mancini, N’Dicka e Celik. Di seguito le formazioni ufficiali.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Masini, Frendrup, Messias, Ellertsson; Ekuban, Ekhator.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Celik; Rensch, Koné, Pisilli, Tsimikas; Venturino, Pellegrini; Malen.