Genoa, scatta l'allarme sul mercato: "In 11 non sanno ancora il loro futuro!"

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C’è un intero Genoa che non conosce ancora dove giocherà nella stagione in corso, è l'allarme lanciato dai colleghi di Primocanale che seguono con attenzione le vicende dei rossoblù. Si tratta di ben 11 giocatori in attesa di capire se rimarranno o se prenderanno altre strade:

"In copertina ci sono soprattutto loro: Norton-Cuffy e Frendrup, entrambi ormai da settimane con un orecchio per forza teso verso il mercato. Da un momento all’altro può arrivare l’offerta giusta. Oppure no. C’è poi chi non è più centrale nei discorsi di campo e aspetta una chiamata interessante. E’ il caso di Martin e Matturro, con la valigia pronta praticamente da inizio estate. Eppure oggi ancora a Pegli. E, a questo punto, la certezza aritmetica di una loro partenza non c’è proprio.

Singolare il caso di Stolz, sotto contratto col Grifone dal 2024 ma nemmeno un minuto giocato in partita ufficiale coi rossoblù, portiere di riserva valutato in queste settimane come vice di Bijlow. Ancora una manciata di giorni e poi lo staff tecnico farà sapere se Franz sarà confermato o dovrà ripartire. Punto interrogativo anche per Venturino, alle prese con il recupero dopo l’intervento di giugno. Nel primo Genoa di De Rossi non trovò spazio. E adesso? Le sensazioni, dopo il prestito alla Roma in gennaio, sono per una nuova partenza. Da capire con che formula. Concludono la robusta lista gli emergenti Latif, Doumbia, Wiafe, Barbini e Vaz. I primi due dovrebbero passare al Rapid Bucarest, da definire la posizione degli altri tre".