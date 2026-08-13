Milan, Amorim fa piazza pulita: 4 calciatori messi alla porta, c'è anche Nkunku

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Ruben Amorim ha comunicato al Milan la prima lista dei giocatori da cedere. Oltre a Tomori, Fofana e Odogu spicca il nome di Christopher Nkunku.

È arrivato il momento dei tagli in casa Milan. Dopo un mese trascorso a lavorare con la squadra tra Milanello e tournée, Ruben Amorim ha definito una prima lista dei calciatori che non considera funzionali al proprio progetto tecnico. Una decisione comunicata anche alla proprietà e alla dirigenza, con Gerry Cardinale arrivato oggi a Milanello in elicottero per un importante incontro. Come riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, i primi quattro nomi in uscita sono David Odogu, Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku.

Milan, sorpresa Nkunku: sul mercato dopo appena un anno

La novità principale riguarda proprio Nkunku, arrivato soltanto un anno fa per circa 37 milioni di euro. Il francese non è riuscito a trovare continuità e Amorim ha deciso di inserirlo tra i partenti. Il Milan è già al lavoro per trovare una sistemazione ai quattro giocatori. Restano inoltre potenzialmente in uscita Filippo Terracciano, Pervis Estupinan e Santiago Gimenez, ma per il momento non sarebbero nella prima shortlist dei calciatori definitivamente fuori dal progetto.