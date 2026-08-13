Genoa-Napoli, problemi al terreno di gioco: verrà rifatto, De Rossi indica la tipologia

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Genoa, verso il Napoli lavori anche al terreno di gioco

Corsa contro il tempo per il Genoa per arrivare alla gara con il Napoli con un nuovo manto erboso. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, da lunedì 17 agosto, dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Ascoli, inizieranno i lavori di rizollatura del manto erboso, non in perfette condizioni, che ovviamente dovrà essere pronto in tempo record per l’esordio in Serie A contro il Napoli, in programma sabato 22 agosto.

Perché si procederà all'intervento

La decisione è maturata dopo i problemi evidenziati durante il Trofeo Spagnolo e le segnalazioni arrivate dal tecnico De Rossi al termine della partita. Sulla questione sono intervenuti anche gli agronomi della Lega Serie A, presenti nelle valutazioni che hanno portato alla scelta di procedere con il rifacimento del campo. Un intervento che arriverà a meno di due mesi di distanza dall'ultimo e che dovrà essere completato in pochi giorni. De Rossi punta ad avere un terreno simile a quello del centro d'allenamento