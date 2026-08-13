Tomori fuori dal progetto Milan: andrà via, ecco i club interessati

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Fikayo Tomori è tra i giocatori in uscita dal Milan e potrebbe tornare in Premier League. Nei giorni scorsi anche il Benfica ha chiesto informazioni.

Il Milan lavora per sfoltire la rosa a disposizione di Ruben Amorim e tra i principali candidati alla partenza c'è Fikayo Tomori. Il difensore inglese, in scadenza di contratto nel 2027, non viene considerato centrale nel nuovo progetto tecnico e il club gli avrebbe già comunicato la necessità di trovare una nuova sistemazione. Tomori è rimasto in panchina per tutta l'amichevole disputata a Giacarta contro il Chelsea e potrebbe non essere convocato neppure per la sfida contro il Manchester United.

Tomori, Premier League e Benfica sulle sue tracce

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, per Tomori bisogna tenere d'occhio soprattutto la Premier League, con un possibile ritorno in Inghilterra da non escludere nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi anche il Benfica ha effettuato un sondaggio con gli agenti del centrale, ma le richieste economiche relative all'ingaggio sono state giudicate troppo elevate dal club portoghese.