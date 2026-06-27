Gila-Napoli e Romagnoli via, la Lazio pensa ai sostituti: l’ultimo nome arriva dal Real

Gila-Napoli e Romagnoli via, la Lazio pensa ai sostituti: l’ultimo nome arriva dal RealTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 18:15Serie A
di Francesco Carbone
Il Napoli continua a seguire Mario Gila, mentre la Lazio si cautela sul mercato. Dalla Spagna spunta Raúl Asencio del Real Madrid

Il Napoli non molla la pista che porta a Mario Gila. Il difensore della Lazio continua a essere uno dei profili monitorati dal club azzurro per rinforzare il reparto arretrato. La società biancoceleste si prepara a possibili cambiamenti in difesa, anche alla luce dell'imminente partenza di Alessio Romagnoli in direzione Al-Sadd.

La Lazio individua il possibile erede di Gila

Proprio in previsione di un'eventuale cessione di Gila, corteggiato dal Napoli e da altri club, la Lazio avrebbe già avviato le ricerche per un sostituto. Dalla Spagna rimbalza infatti la notizia di un interesse concreto per Raúl Asencio, difensore centrale classe 2003 del Real Madrid. Secondo le indiscrezioni, il club biancoceleste avrebbe già avviato i primi contatti per provare a portare il giovane talento nella Capitale, individuandolo come uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità del centrale spagnolo.