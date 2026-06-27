Gila-Napoli e Romagnoli via, la Lazio pensa ai sostituti: l’ultimo nome arriva dal Real
Il Napoli non molla la pista che porta a Mario Gila. Il difensore della Lazio continua a essere uno dei profili monitorati dal club azzurro per rinforzare il reparto arretrato. La società biancoceleste si prepara a possibili cambiamenti in difesa, anche alla luce dell'imminente partenza di Alessio Romagnoli in direzione Al-Sadd.
La Lazio individua il possibile erede di Gila
Proprio in previsione di un'eventuale cessione di Gila, corteggiato dal Napoli e da altri club, la Lazio avrebbe già avviato le ricerche per un sostituto. Dalla Spagna rimbalza infatti la notizia di un interesse concreto per Raúl Asencio, difensore centrale classe 2003 del Real Madrid. Secondo le indiscrezioni, il club biancoceleste avrebbe già avviato i primi contatti per provare a portare il giovane talento nella Capitale, individuandolo come uno dei principali candidati a raccogliere l'eredità del centrale spagnolo.
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