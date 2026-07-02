Ufficiale Non solo giovani, il Como punta anche sull'esperienza: arriva un mediano dal Getafe

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Il Como ha annunciato un rinforzo per il centrocampo: è Luis Milla, 31 anni, cresciuto all'Atletico Madrid e in forza al Getafe.

Il Como - una delle società di Serie A più attive in questa prima parte di calciomercato estivo - ha annunciato l’ingaggio del centrocampista spagnolo Luis Milla, proveniente dal Getafe. Il 31enne - fa sapere il club lariano tramite una nota ufficiale - si unisce alla squadra con un trasferimento definitivo fino a giugno 2029, "apportando esperienza, creatività e qualità tecnica al centrocampo di Cesc Fabregas".

Luis Milla al Como, la nota

"Cresciuto nei settori giovanili del Rayo Majadahonda e dell’Atlético Madrid, Milla si è affermato nel calcio spagnolo con il Tenerife prima di approdare in Liga con il Granada nel 2020. Durante le due stagioni trascorse con il club andaluso, ha maturato anche esperienza a livello europeo, collezionando sei presenze in UEFA Europa League. Milla è approdato al Getafe nel 2022, diventando rapidamente uno dei giocatori più influenti della squadra. Conosciuto per la sua sicurezza in fase di possesso palla, la visione di gioco e la capacità di gestire il ritmo della partita, ha disputato una stagione 2025/26 eccezionale, totalizzando dieci assist in 37 presenze in campionato e classificandosi al secondo posto nella classifica dei migliori assist-man della Liga. Il Como 1907 dà il benvenuto a Luis".