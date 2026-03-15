Il Cagliari crolla a Pisa! Tris dei toscani nonostante 45' con l’uomo in meno
Grande impresa del Pisa che supera 3-1 il Cagliari alla Cetilar Arena nonostante l’inferiorità numerica per gran parte della partita. I toscani passano in vantaggio con il rigore trasformato da Stefano Moreo dopo meno di dieci minuti, mentre i sardi sfiorano subito il pareggio con il colpo di testa di Adam Obert che si stampa sulla traversa. Al 39’ la gara cambia quando l’arbitro Federico La Penna espelle Rafiu Durosinmi per un fallo di reazione su Yerry Mina.
Caracciolo chiude i conti, Pavoletti accorcia
Nonostante l’uomo in meno, nella ripresa il Pisa dimostra grande carattere e chiude la partita in pochi minuti grazie alla doppietta del capitano Antonio Caracciolo. Il Cagliari prova a rientrare in partita con la prima rete stagionale di Leonardo Pavoletti, ma nel finale resta a sua volta in dieci per il doppio giallo rimediato da Obert. Per il tecnico nerazzurro Oscar Hiljemark arriva così la prima vittoria sulla panchina del Pisa, mentre per Fabio Pisacane la sconfitta potrebbe riaprire il discorso salvezza del Cagliari.
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