Il Liverpool fa sul serio per Chiesa, Romano: "Trattativa in corso"

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Reds sono in contatto diretto con la Juventus per trovare un accordo per il trasferimento dell'esterno.

Federico Chiesa e un futuro che potrebbe essere in Premier League, con la maglia del Liverpool. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Reds sono in contatto diretto con la Juventus per trovare un accordo per il trasferimento dell'esterno classe 1997 nel nord dell'Inghilterra e la trattativa procede spedita dopo i primi contatti della giornata di ieri.

Pronta l'offerta per la Juventus.

Il Liverpool sta parlando sia con il giocatore, per trovare l'accordo sullo stipendio, che con la dirigenza bianconera e l'offerta che dovrebbe essere formulata a breve sarà da 15 milioni di euro, cifra che il club bianconero prenderà certamente in considerazione, visto anche l'avvicinarsi del gong di fine mercato.

Chiesa pronto a dire sì.

Con il Barcellona che sembra ormai fuori dai giochi, complici i problemi economici legati al tesseramento dei calciatori, il Liverpool adesso è in netto vantaggio, anche perché è l'unico club ad aver contattato formalmente il giocatore. E in tutto questo si deve registrare anche la volontà dello stesso Federico Chiesa, che ha aperto le porte al trasferimento ai Reds già dalla giornata di ieri. La trattativa tra tutte le parti coinvolte andrà avanti e la sensazione, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, è che si possa arrivare all'accordo totale.