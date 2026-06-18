Ufficiale
Chivu-Inter, tutto confermato: arriva l’annuncio del rinnovo di contratto
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Cristian Chivu e l’Inter proseguono insieme dopo una stagione trionfale chiusa con Scudetto e Coppa Italia.
Cristian Chivu e l’Inter continueranno il loro percorso insieme anche nelle prossime stagioni. Dopo un’annata estremamente positiva, conclusa con la conquista del double Scudetto e Coppa Italia, la dirigenza nerazzurra ha scelto di premiare il lavoro del tecnico con il rinnovo del contratto e un adeguamento dell’ingaggio, consolidando così il progetto tecnico avviato.
Il comunicato ufficiale del club nerazzurro
Di seguito la nota ufficiale diffusa dall’Inter: "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo del contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028".
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