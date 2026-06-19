Milan, i dirigenti ci sono eccome: in sede il primo colpo Guernier per le firme

Milan, i dirigenti ci sono eccome: in sede il primo colpo Guernier per le firme
Oggi alle 14:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Il Milan ha chiuso un colpo di mercato: a firmare con il giocatore e l'agente c'è il dirigente Calvelli, che ha potere di firma.

Il Milan, in attesa di definire chi sarà il prossimo direttore sportivo, è pronto comunque a chiudere il primo colpo della propria sessione estiva di calciomercato. In questi minuti è infatti arrivato a Casa Milan Aurelien Guernier, attaccante esterno classe 2007 in arrivo dal Birmingham.

Milan, c'è un dirigente con potete di firma

Il giocatore, accompagnato dal suo agente, è arrivato in sede per firmare il suo nuovo contratto coi rossoneri. La pratica sarà gestita da Calvelli, che dopo l'addio di Furlani ha potere di firma.