Milan, i dirigenti ci sono eccome: in sede il primo colpo Guernier per le firme

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Oggi alle 14:10 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Il Milan ha chiuso un colpo di mercato: a firmare con il giocatore e l'agente c'è il dirigente Calvelli, che ha potere di firma.