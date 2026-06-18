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Il Milan è operativo in ogni ambito: controriscattato Camarda dal Lecce, cifre e dettagli

Il Milan è operativo in ogni ambito: controriscattato Camarda dal Lecce, cifre e dettagliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:50Serie A
di Pierpaolo Matrone
Camarda prima dal Milan al Lecce, ora il contrario. Una mossa che porta 4 milioni in cassa dei salentini, dai quali togliere i 3 investiti in precedenza.

Francesco Camarda torna al Milan, confermate le anticipazioni che volevano i rossoneri pronti ad esercitare il diritto di controriscatto a loro favore, dopo che il Lecce, squadra che ha ospitato in prestito l'attaccante classe 2008 in questa stagione, aveva a sua volta attivato l'opzione per il riscatto, a 3 milioni di euro circa. Il Milan ora si riprende Camarda, con il Lecce che a sua volta potrà comunque godersi un incasso di 1 milione di euro circa, che è una sorta di contributo per aver dato una mano nella valorizzazione del giocatore:

"L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di contro-opzione sul calciatore". Una mossa che porta 4 milioni in cassa del Lecce, dai quali togliere i 3 investiti in precedenza.