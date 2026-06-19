Futuro Nico Paz, previsti nuovi contatti tra Como e Real: le ultime

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Nico Paz, il Como vola a Madrid: trattativa aperta con il Real.

Il futuro di Nico Paz resta ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Como è pronto a volare a Madrid tra giovedì e venerdì per incontrare il Real Madrid e provare a trovare una nuova intesa sul talento argentino. Il diritto di recompra in favore dei Blancos scadrà il prossimo 30 giugno e il club spagnolo sarebbe orientato ad esercitarlo per poi valutare una possibile cessione, con particolare attenzione alle opportunità provenienti dalla Premier League.

Il Como punta sulla volontà di Nico Paz: trattativa aperta con il Real Madrid

Il Real Madrid avrebbe proposto una soluzione che prevederebbe l'acquisto definitivo del giocatore da parte del Como per circa 60 milioni di euro, mantenendo però una clausola di recompra fissata a 80 milioni. Una formula che al momento non convince la società lariana, intenzionata a fare leva sulla volontà del classe 2004 di proseguire la propria esperienza in Serie A. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto tra i due club per cercare una soluzione che possa soddisfare tutte le parti.