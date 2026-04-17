Il Sassuolo di Grosso frena il Como di Fabregas: 2° ko consecutivo, Champions a rischio

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Al Mapei Stadium, nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A, la squadra guidata da Grosso si impone per 2-1.

Il Sassuolo rallenta la corsa europea del Como e riapre ulteriormente la lotta per un posto in Champions League. Al Mapei Stadium, nella gara valida per la 33ª giornata di Serie A, la squadra guidata da Grosso si impone per 2-1 al termine di un match deciso soprattutto nel finale del primo tempo. Dopo una fase iniziale equilibrata e con poche occasioni nitide, i neroverdi trovano il guizzo decisivo tra il 43’ e il 45’: prima Volpato sblocca il risultato con un pallonetto su assist di Nzola, nato da un contropiede avviato da Laurienté, poi è lo stesso attaccante angolano a firmare il raddoppio, trovando il suo primo gol con la maglia del Sassuolo. Il Como reagisce immediatamente e, al 45’+3, accorcia le distanze con Nico Paz, riaprendo la partita prima dell’intervallo.

Reazione del Como e resistenza neroverde

Nella ripresa la squadra allenata da Fabregas prova ad aumentare intensità e pressione offensiva, ma manca precisione nella finalizzazione. L’occasione più importante arriva al 69’, quando Nico Paz sfiora il pareggio con un pallonetto che viene salvato sulla linea da un intervento decisivo di Turati. Il Sassuolo, dal canto suo, difende con ordine e compattezza, riuscendo a gestire il vantaggio fino al triplice fischio e conquistando tre punti fondamentali. Per il Como si tratta del secondo ko consecutivo, un risultato che rischia di complicare la corsa europea e favorire direttamente Juventus e Roma, ora potenzialmente in grado di allungare in classifica.