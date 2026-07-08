Inchiesta arbitri, spunta anche Torino-Inter di aprile: ecco come andò e chi protestò

vedi letture

Secondo le ultime indiscrezioni, la Procura di Milano valuta anche una partita della Serie A 2025/2026, terminata con il risultato di 2-2.

Dalle carte dell’inchiesta sugli arbitri spunta fuori una nuova partita. Per la prima volta, nel mirino finisce una gara dello scorso campionato, giocata appena prima dell’invito a comparire di Gianluca Rocchi, che poi si sarebbe autosospeso dal ruolo di designatore. È Torino-Inter, affidata a Maurizio Mariani, l’unico fischietto italiano impegnato ai Mondiali, dove le sue direzioni di gara sono anche abbastanza apprezzate. È una scelta che l’Inter avrebbe, secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, nell’ordine, non gradito, concertato e infine contestato. Un bel caos.

Ma come andò quella partita?

Partiamo dal risultato: 2-2. Irrilevante, dato che la potenziale festa scudetto era già stata rinviata dal 4-0 del Napoli sulla Cremonese. L’Inter aveva iniziato la giornata con 12 punti di vantaggio sugli azzurri e l’avrebbe chiusa con 10. Discorso solo rimandato, dato che il tricolore sarebbe comunque arrivato la settimana successiva, grazie al 2-0 casalingo sul Parma. Lo scudetto, insomma, era sostanzialmente già nelle mani della squadra allenata da Cristian Chivu.

Ci furono polemiche?

Quanto alla direzione arbitrale di Mariani, in realtà fu proprio l’Inter a protestare, o meglio a ironizzare sulla decisione più rilevante: “Mi mancavano gli occhiali, non ho visto”, disse Chivu nel post partita. Al centro, il calcio di rigore concesso al Torino nel finale, trasformato da Vlasic al 79’. Per il penalty del 2-2 fu necessario l’intervento del VAR: Mariani - che, ricordiamo, sarebbe “sgradito” all’Inter secondo i pm - inizialmente non aveva ritenuto punibile un tocco di mano di Carlos Augusto, per poi cambiare decisione una volta chiamato al monitor, peraltro dopo un confronto abbastanza lungo con Mazzoleni al VAR. Una scelta difesa da Dino Tommasi a Open VAR, mentre Luca Marelli - commentatore arbitrale di DAZN - la definì al “limite”. Di sicuro, non favorevole all’Inter. E questa - per quanto il risultato sia insignificante, dato che in Calciopoli non esistono prove di gare combinate in favore della Juventus e questo deve valere anche per qualsiasi altra inchiesta, ovviamente - è una costante di un caso che continua a lasciare dubbi.