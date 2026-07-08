Piace anche al Napoli, ora ci piomba la Juventus: trattativa iniziata per Solet
Oumar Solet sembrava essere praticamente un giocatore dell'Inter, che lo trattava da diversi mesi. Poi si è inserito il Como, ma alla fine nessuna delle due squadre ha deciso di approfondire il discorso per il difensore, soprattutto per motivi legati alle sue condizioni fisiche. Ecco che a spuntarla alla fine potrebbe essere la Juventus, che è piombata sul francese.
Le parti si sono incontrate, la trattativa è iniziata
Come documentato da Sportitalia, questa mattina Giovanni Carnevali e Frederic Massara, rispettivamente amministratore delegato e direttore tecnico della Juventus, hanno incontrato Gino Pozzo e Gian Luca Nani, ds dei friulani, per iniziare a parlare del classe 2000. Nei prossimi giorni, o al più tardi nelle prossime settimane, ci saranno sicuramente aggiornamenti su Solet, che è entrato con forza nel mirino della Vecchia Signora.
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