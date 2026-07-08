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Insigne, terminate le visite con la Sampdoria! Ora manca solo la firma

Insigne, terminate le visite con la Sampdoria! Ora manca solo la firmaTuttoNapoli.net
Oggi alle 14:05Serie A
di Pierpaolo Matrone

Ieri l'accordo. Oggi le visite mediche. Procede spedita la marcia d'avvicinamento di Lorenzo Insigne alla firma con la Sampdoria. Stando a quanto riportato da SkySport l'ex attaccante di Pescara e Napoli ha sostenuto questa mattina a Genova le visite mediche di rito con il club blucerchiato.

I dettagli dell'affare Insigne-Sampdoria

Insigne firmerà con i blucerchiati un contratto annuale, con eventuale opzione per una ulteriore stagione al verificarsi di certe condizioni (il 50% di presenze).