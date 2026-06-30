Inter, addio a quattro senatori: il club libera 20 milioni a bilancio

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Inter, addio a quattro big: risparmio di quasi 20 milioni tra stipendi e ammortamenti.

L'Inter apre una nuova fase della propria programmazione sportiva ed economica con la scadenza dei contratti di quattro protagonisti del recente ciclo nerazzurro. Da oggi, infatti, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij non fanno più parte della rosa, chiudendo ufficialmente la loro esperienza con il club. Oltre all'aspetto tecnico, le loro partenze producono un impatto significativo sui conti della società, che potrà contare su un importante alleggerimento del monte costi in vista della stagione 2026/27.

Quasi 20 milioni di risparmio tra stipendi e ammortamenti

Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, l'uscita dei quattro calciatori consentirà all'Inter di risparmiare complessivamente 19.928.691 euro tra stipendi lordi e ammortamenti. La parte più consistente riguarda gli ingaggi, che incidono per 16.355.000 euro, mentre i minori ammortamenti ammontano a 3.573.691 euro. Tra i quattro, il costo maggiore era quello di Stefan de Vrij, che pesava per oltre 7 milioni di euro di stipendio lordo, pur avendo il cartellino già completamente ammortizzato. Seguono Yann Sommer con un costo complessivo di 5,68 milioni di euro, Francesco Acerbi con 3,85 milioni e Matteo Darmian, il meno oneroso del gruppo, con circa 3,37 milioni di euro.