La Roma perde col Genoa! Sconfitta pesante ed il Napoli allunga a +5

A decidere la gara sono stati i gol di Junior Messias e Vitinha, mentre per i giallorossi aveva firmato il momentaneo pareggio Evan N'Dicka

Festa grande allo stadio Stadio Luigi Ferraris per il successo del Genoa, che supera 2-1 la Roma conquistando tre punti fondamentali nella lotta salvezza della Serie A. A decidere la gara sono stati i gol di Junior Messias e Vitinha, mentre per i giallorossi aveva firmato il momentaneo pareggio Evan N'Dicka. Il Genoa allenato da Daniele De Rossi ha così sfatato il tabù contro le grandi, imponendosi al termine di una gara intensa e combattuta.

Il match è rimasto equilibrato per buona parte del primo tempo, con poche occasioni da gol. La Roma guidata da Gian Piero Gasperini ha provato a rendersi pericolosa con Donyell Malen e con il colpo di testa di Devyne Rensch, mentre il Genoa ha sfiorato il vantaggio con Caleb Ekuban su assist di Messias. Nella ripresa la gara si accende: proprio Messias trasforma un calcio di rigore portando avanti i rossoblù, ma poco dopo arriva il pari di N'Dicka sugli sviluppi di un corner. Quando la partita sembra indirizzata verso il pareggio, il Genoa trova il gol decisivo con Vitinha, bravo a finalizzare un’azione nata da Patrizio Masini e a battere Mile Svilar, facendo esplodere di gioia il pubblico rossoblù.