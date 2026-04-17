Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: Martinez tra i pali. Gaetano dal 1'
Sono ufficiali le formazioni di Inter-Lazio secondo anticipo della 33ª giornata di Serie A, in programma a San Siro alle 20.45. A sorpresa Josep Martinez sostituisce Sommer tra i pali dell'Inter. In difesa si rivede Stefan De Vrij che non giocava titolare da quasi due mesi. A centrocampo Mkhitaryan prende il posto di Zielinski. Pio Esposito vince il ballottaggio con Bonny e sfida il fratello Sebastiano, anch'egli titolare.
Cagliari senza Mazzitelli, infortunatosi contro la Cremonese. Pisacane sceglie Adopo dal 1'. Ze Pedro vince il ballottaggio con Zappa in difesa, Sulemana panchina Folorunsho mentre in attacco è confermato il tandem Borrelli-Esposito.
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.
A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Zielinski, Bonny.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Sulemana, Adopo; Palestra, Gaetano, Esposito; Borrelli. All. Pisacane.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Dossena, Zappa, Mendy, Deiola, Raterink, Liteta, Folorunsho, Trepy, Albarracin, Belotti, Kilicsoy.
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