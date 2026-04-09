Inter, Chivu: "Scudetto? Nessun fioretto. Ho avuto il coraggio di non indossare maschere"

vedi letture

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo inizialmente ad un possibile fioretto per la vittoria dello Scudetto

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport rispondendo inizialmente ad un possibile fioretto per la vittoria dello Scudetto alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra: "Non sono scaramantico, io credo nel mio lavoro, in quello che posso dare e trasmettere, questa è la mia vera forza come essere umano. Quindi nessun fioretto".

Come è cresciuto dal punto di vista umano e professionale in questa esperienza all'Inter?

"Sono riuscito ad essere me stesso nonostante la possibilità di mettere qualche maschera che questo mondo ti offre. Ho scelto di avere il coraggio di restare quello che sono dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale credo di essere cresciuto molto".

E del suo gruppo cosa pensa e cosa le è piaciuto in questi mesi?

"La premurosità del gruppo, l'affetto che ci trasmettiamo a vicenda. Queste cose sono sottovalutate, ci vedono solo dal punto di vista professionale mentre si dimenticano cose dal punto di vista umano. Questo gruppo nel tempo e negli anni ha consolidato qualcosa di speciale che ci permette di essere più uniti e di avere più affetto di quanto qualcuno possa pensare. Ora ci godiamo il ritorno di qualche giocatore importante che negli ultimi periodi ha avuto qualche acciacco".