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Inter, fatta per Provedel: arriverà dalla Lazio per 3mln

Inter, fatta per Provedel: arriverà dalla Lazio per 3mlnTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:20Serie A
di Fabio Tarantino

L’Inter ha individuato il nuovo vice per la porta della prossima stagione. Il club nerazzurro ha infatti chiuso l’operazione con la Lazio per Ivan Provedel, che si trasferirà a Milano per una cifra pari a 3 milioni di euro. L’estremo difensore classe 1994 andrà a rinforzare il reparto portieri a disposizione di Cristian Chivu, pronto a inaugurare un nuovo ciclo tecnico sulla panchina interista. La scelta della società arriva in un momento di rinnovamento tra i pali. Con l’ormai imminente separazione da Yann Sommer, protagonista nelle ultime stagioni, l’Inter ha deciso di puntare sull’esperienza e sull’affidabilità di Provedel, reduce da diverse annate positive con la maglia biancoceleste. 

Inter Provedel affiancherà Martinez?

Nelle gerarchie nerazzurre, Provedel sarà l’altro portiere della rosa insieme a Josep Martinez, destinato a ricoprire un ruolo centrale nel progetto tecnico. L’ex Lazio porterà in dote esperienza nel campionato italiano e una conoscenza consolidata della Serie A, caratteristiche che hanno convinto la dirigenza a puntare su di lui.