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Milan-Inter, formazioni ufficiali: Chivu sorprende, fuori Esposito e Bonny

Milan-Inter, formazioni ufficiali: Chivu sorprende, fuori Esposito e BonnyTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Serie A
di Davide Baratto
Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby: Chivu sorprende con Diouf in attacco e Spence titolare. Le scelte dei due allenatori

Il Milan e l'Inter si preparano a scendere in campo per il derby della Madonnina. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida, con diverse sorprese soprattutto nello schieramento nerazzurro. Cristian Chivu sceglie infatti Diouf come partner offensivo di Thuram, lasciando in panchina sia Pio Esposito che Bonny. Sulla fascia destra parte titolare Spence, mentre a sinistra Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco. Poche novità, invece, nelle scelte del Milan di Ruben Amorim, che conferma il 4-3-3 con Ramos al centro dell'attacco, affiancato da Moreira e Pulisic. A centrocampo spazio a Musah, Modric e Rabiot.

Le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.