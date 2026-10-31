Milan-Inter, formazioni ufficiali: Chivu sorprende, fuori Esposito e Bonny
Il Milan e l'Inter si preparano a scendere in campo per il derby della Madonnina. Sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida, con diverse sorprese soprattutto nello schieramento nerazzurro. Cristian Chivu sceglie infatti Diouf come partner offensivo di Thuram, lasciando in panchina sia Pio Esposito che Bonny. Sulla fascia destra parte titolare Spence, mentre a sinistra Carlos Augusto vince il ballottaggio con Dimarco. Poche novità, invece, nelle scelte del Milan di Ruben Amorim, che conferma il 4-3-3 con Ramos al centro dell'attacco, affiancato da Moreira e Pulisic. A centrocampo spazio a Musah, Modric e Rabiot.
Le formazioni ufficiali di Milan-Inter
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. Allenatore: Ruben Amorim.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Diouf, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro