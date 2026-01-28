Ufficiale Inter, tegola Barella: infortunio per il centrocampista, i tempi di recupero

Arrivano aggiornamenti, da casa Inter, sulle condizioni di Nicolò Barella, costretto a saltare l'ultima gara della League Phase di Champions - questa sera alle 21 in casa del Borussia Dortmund - per infortunio.

l centrocampista, fa sapere i club attraverso i propri canali ufficiali, si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Difficilmente sarà a disposizione già con la Cremonese: più realistico vederlo in campo con il Sassuolo, nella successiva giornata di campionato. Il 15 febbraio l'Inter ospiterà poi la Juventus a San Siro: è lì che punta il calendario nerazzurro.