Inter, torna di moda Kim: si valuta un'operazione alla Akanji

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L’Inter valuta un’operazione simile a quella di Akanji: prestito oneroso con diritto di riscatto.

L’operazione Manuel Akanji della scorsa estate ha lasciato il segno in casa Inter. Il difensore, arrivato in prestito, ha garantito solidità e affidabilità al reparto arretrato, rivelandosi uno degli innesti più riusciti dell’ultima sessione di mercato. Un modello che la dirigenza nerazzurra starebbe valutando di replicare anche nella prossima estate, puntando ancora su un centrale di livello attraverso formule sostenibili, senza incidere immediatamente sul bilancio.

Idea Kim e strategia di mercato

In questo scenario, come riportato da L'Interista, torna d’attualità il nome di Kim Min-jae, profilo che piace da tempo a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’ex Napoli, oggi al Bayern Monaco, non ha trovato grande continuità e potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per il ritorno in Serie A. L’Inter valuta un’operazione simile a quella di Akanji: prestito oneroso con diritto di riscatto, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro più costi accessori. Una strategia prudente, pensata per testare il rendimento del giocatore prima di un investimento definitivo, anche alla luce dei possibili cambiamenti nel reparto difensivo.