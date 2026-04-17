Inter, tutto facile: 3-0 al Cagliari e clamoroso +30 gol fatti rispetto al Napoli!

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Con un netto 3-0 l'Inter consolida il primato in classifica che, con il +12 sul Napoli, assume ormai contorni molto pesanti nella lotta al titolo.

L’Inter mette un altro tassello nella corsa scudetto e supera il Cagliari con un netto 3-0, consolidando il primato in classifica che, con il +12 sul Napoli, assume ormai contorni molto pesanti nella lotta al titolo. Al “Meazza” la squadra di Chivu non ha bisogno di forzare i ritmi nel primo tempo: i nerazzurri controllano il gioco, mentre il Cagliari riesce a reggere l’urto fino all’intervallo, chiudendo la prima frazione sullo 0-0 senza concedere grandi occasioni. Nella ripresa, però, la differenza di qualità emerge in maniera evidente. Nel giro di pochi minuti la partita si indirizza completamente: al 53’ Thuram sblocca il risultato con un tap-in su cross di Dimarco, seguito subito dopo dal raddoppio di Barella al 56’ con una conclusione potente dal limite dell’area. Nel finale arriva anche il 3-0 firmato da Zielinski, che chiude definitivamente i conti e certifica la superiorità nerazzurra.

Inter in controllo, Cagliari coraggioso ma superato

Tra le scelte iniziali di Chivu si segnalano il ritorno di Josep Martinez tra i pali, De Vrij al centro della difesa e Mkhitaryan impiegato da mezz’ala. Particolare anche la sfida in famiglia tra gli Esposito, con Sebastiano schierato dal primo minuto per il Cagliari in un contesto comunque complicato. La squadra sarda ha provato a interpretare la gara senza timori, ma senza riuscire a incidere realmente contro una difesa solida e un’Inter cresciuta col passare dei minuti. Con questo successo, i nerazzurri mettono ulteriore pressione al Napoli, atteso dalla sfida contro la Lazio, mentre la corsa allo scudetto sembra sempre più indirizzata verso Milano.