Italia-Mancini, i club di Serie A irritati con Malagò: volevano Conte

Italia-Mancini, i club di Serie A irritati con Malagò: volevano ConteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Serie A
di Arturo Minervini

Secondo La Gazzetta dello Sport, la mancata scelta di Antonio Conte come nuovo commissario tecnico della Nazionale ha lasciato forte amarezza tra i club di Serie A, che ritenevano l'allenatore il profilo ideale per guidare l'Italia. Il quotidiano evidenzia come questa decisione rischi di incrinare il rapporto tra la Lega e il presidente federale Giovanni Malagò, finora considerato molto solido.

Italia, i club volevano Conte

La Serie A, infatti, potrebbe in futuro valutare anche iniziative istituzionali nei confronti del presidente federale, sebbene al momento non siano previste azioni concrete. Resta però il malcontento per una scelta ritenuta in contrasto con le esigenze del calcio italiano