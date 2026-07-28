Ufficiale Flop Openda: lascia la Juve dopo appena un anno e va in prestito oneroso in Francia

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Loïs Openda lascia la Juventus dopo una sola stagione e si trasferisce all'Olympique Lione con la formula del prestito secco.

Loïs Openda è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympique Lione. L'attaccante belga lascia la Juventus e si trasferisce in Francia con la formula del prestito secco per la stagione 2026/27. Come comunicato dal club bianconero, il Lione verserà 3,5 milioni di euro per il prestito, mentre le due società si divideranno in parti uguali l'ingaggio del giocatore, pari a 4 milioni di euro netti a stagione.

Il comunicato della Juventus

La Juventus ha ufficializzato l'operazione con una nota pubblicata sui propri canali: "È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all'Olympique Lyonnais: l'attaccante belga nella stagione 2026/27 vestirà la maglia del club francese. L'attaccante classe 2000, dopo le esperienze in Belgio, Olanda, Francia e Germania, è arrivato a Torino la scorsa estate e ha collezionato 34 presenze complessive in bianconero nella passata stagione tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, realizzando due reti contro Roma e Bodø/Glimt. Ad attenderlo, ora, c'è una nuova avventura nel campionato francese: in bocca al lupo, Loïs!”.