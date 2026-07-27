Rafa Leao saluta l'Italia? La Turchia lo tenta: due big pronte al colpo

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Rafael Leao raggiungerà il Milan in Australia mercoledì, ma il suo futuro in rossonero appare sempre più incerto. Dopo alcuni giorni trascorsi in Brasile, il numero 10 si unirà alla squadra nel ritiro di Perth, in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. Le sensazioni attuali portano verso un possibile addio al club milanese, con la Turchia che rappresenta al momento lo scenario più concreto. Fenerbahçe e Galatasaray sono infatti pronti a contendersi il portoghese in un vero e proprio derby di mercato.

Fenerbahçe e Galatasaray alla finestra

Il Fenerbahçe ha già mosso passi concreti, inviando alcuni emissari a Milano per incontrare la dirigenza rossonera martedì. Il club turco sarebbe pronto a proporre un prestito con obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da 40 milioni di euro, ma la richiesta del Milan è superiore. Il Diavolo valuta infatti la cessione di Leao soltanto a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 50 milioni. Anche il Galatasaray ha iniziato a sondare il terreno, ma nonostante la disponibilità a garantire un ingaggio importante, il club non sembrerebbe al momento nelle condizioni di soddisfare le richieste economiche dei rossoneri. Lo riporta Sportmediaset.