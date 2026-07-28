Stones è ad un passo dall'Inter: fissata la data delle visite mediche

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John Stones è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore sosterrà le visite mediche giovedì prima della firma sul contratto

John Stones è ormai a un passo dall'Inter. Secondo quanto raccolto da Tmw, il difensore inglese sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì e, in assenza di sorprese, firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro. Dopo la lunga esperienza al Manchester City, il centrale è attualmente svincolato ed è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A, mettendosi a disposizione di Cristian Chivu per preparare la prossima stagione.

I dettagli dell'operazione

L'Inter aveva mosso i primi passi per Stones già nel mese di marzo, riuscendo poi a mantenere il vantaggio accumulato sulla concorrenza. Il difensore classe 1994 ha infatti scelto il progetto nerazzurro nonostante il forte interesse di Juventus e Milan, con i bianconeri che avevano provato fino all'ultimo a inserirsi nella trattativa. Il 32enne firmerà un contratto valido fino al 2028 con un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione e andrà a raccogliere l'eredità di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, entrambi in uscita.