Ag. Mancini svela: "È un pazzo! Volevo portarlo via, ha scelto la Roma a tutti i costi"

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Giuseppe Riso racconta un retroscena sul futuro di Gianluca Mancini: il difensore ha scelto di restare alla Roma nonostante offerte più vantaggiose.

Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Gianluca Mancini, ha parlato ai microfoni di FCInter1908 all'uscita dalla sede, raccontando un retroscena sul difensore della Roma e sulla sua scelta di restare in giallorosso nonostante le numerose richieste ricevute.

Il retroscena sul futuro di Mancini

"Volevo portarlo via, ma lui, anche con offerte importanti, anche con più soldi, ha voluto a tutti i costi rimanere a Roma. Gasperini e D'Amico sono stati più bravi di me a convincerlo, io lo avrei venduto (ride, ndr). Non ha voluto, ha rifiutato tutto per la Roma, è un gesto che lui fa per la gente della Roma. Gli ho detto: 'Sei un pazzo', ma sono contento perché lui è felice, nonostante potesse guadagnare di più".