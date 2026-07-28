Leao in Turchia? Resta nel mirino di due big: il Milan fissa il prezzo

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Fenerbahçe e Galatasaray valutano l'assalto a Leao, ma il Milan non intende fare sconti: per lasciarlo partire servono 50 milioni di euro.

Il futuro di Rafael Leao continua a essere uno dei temi più discussi in casa Milan. L'esterno portoghese è finito nel mirino di Fenerbahçe e Galatasaray, entrambi interessati alla possibilità di portarlo in Turchia in questa sessione di mercato. Al momento, però, la distanza tra le richieste del club rossonero e le proposte dei due club di Istanbul resta significativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha definito una valutazione precisa per il proprio numero 10 e non è intenzionato a concedere sconti.

Le offerte turche e la distanza sull'ingaggio

La posizione del Milan è chiara: per valutare la cessione di Leao sarà necessaria un'offerta da 50 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un ostacolo importante per Fenerbahçe e Galatasaray, chiamati a verificare la sostenibilità economica dell'operazione. Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti, soprattutto da parte del Fenerbahçe, che vuole approfondire la fattibilità dell'affare sia con il club rossonero sia con l'entourage del giocatore.

Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali per il cartellino da parte del Fenerbahçe, che avrebbe però già discusso il possibile ingaggio: il club turco avrebbe messo sul tavolo una proposta tra i 7 e gli 8 milioni di euro a stagione, mentre Leao ne chiederebbe 12. Il Galatasaray, invece, avrebbe avanzato un'ipotesi di prestito con obbligo di riscatto a cifre inferiori rispetto alla valutazione del Milan, spingendosi sul fronte stipendio fino a circa 10 milioni di euro annui.