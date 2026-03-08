Juve, Spalletti: "Sono felice perché la squadra vuole lottare per il 4° posto"

La corsa ai posti Champions resta più viva che mai: la Juve batte il Pisa e va a 50 punti, solo -1 da Como e Roma (con una gara in meno). Il Napoli è a +6

Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 contro il Pisa, tra i vari temi ha parlato anche della corsa ai posti Champions che vede coinvolta la sua Juventus insieme a Napoli, Roma e Como. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanti punti mancano per la Champions?

"La quota Champions è averne 53 la prossima partite, perchè il futuro dobbiamo farlo adesso. I discorsi futuri sono se domani riesco a fare un discorso a chi non ha giocato oggi per allenarsi bene. Andare a riposare tranquilli per non aver dato dispiacere ai tifosi che sono fantastici. Il nostro riferimento è come pensano i nostri tifosi, cosa pensiamo dentro lo spogliatoio dei perché di non aver portato certi risultati. Senza logica parlare di statistiche e basta. I tifosi hanno visto come abbiamo rilottato a Roma, anche stasera c'era da soffrire non avendola sbloccata subito. Si è sentito il nostro pubblico vicino, ha condiviso con noi e ci ha alleggerito la pesantezza di questa maglia. Il futuro diventa da domani per portare a casa il premio giornaliero che le 24 ore ti mettono a disposizione".

L'affetto dei suoi giocatori dopo i gol?

"Glielo avevo detto stamani, quando si fanno gli anni si deve dire qualcosa. Gli ho detto mi avete fatto il regalo? Mi hanno detto no. Ho detto di ricevere una loro foto sotto la curva a cantare con i tifosi ma loro sono venuti a esultare con me anche perché ho sentito i capelli di Thuram addosso (ride ndr). Questo mi fa piacere così come vedere una squadra che vuole lottare per il quarto posto. Hanno reagito bene ai dispiaceri di queste partite che non sono andate come volevamo".