Juve 'succursale' del Psg? Fatta per Suzuki in prestito secco per un anno

Juve 'succursale' del Psg? Fatta per Suzuki in prestito secco per un annoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:40Serie A
di Fabio Tarantino

Un clamoroso intreccio di mercato per la porta tra Parigi e Torino finisce in primo piano nell'edizione di Tuttosport: il Paris Saint-Germain ha infatti definito l'acquisto a titolo definitivo di Zion Suzuki dal Parma per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Il blitz della Juve per la porta

La mossa del club parigino sblocca a sorpresa un'operazione lampo per la Serie A: secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, la Juventus ha trovato l'accordo con il PSG per trasferire subito l'estremo difensore giapponese in maglia bianconera. Suzuki arriverà a Torino con la formula del prestito secco per una stagione, garantendo così alla retroguardia un rinforzo di alto livello ed immediata affidabilità.