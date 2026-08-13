Juve 'succursale' del Psg? Fatta per Suzuki in prestito secco per un anno
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Un clamoroso intreccio di mercato per la porta tra Parigi e Torino finisce in primo piano nell'edizione di Tuttosport: il Paris Saint-Germain ha infatti definito l'acquisto a titolo definitivo di Zion Suzuki dal Parma per una cifra vicina ai 35 milioni di euro.
Il blitz della Juve per la porta
La mossa del club parigino sblocca a sorpresa un'operazione lampo per la Serie A: secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, la Juventus ha trovato l'accordo con il PSG per trasferire subito l'estremo difensore giapponese in maglia bianconera. Suzuki arriverà a Torino con la formula del prestito secco per una stagione, garantendo così alla retroguardia un rinforzo di alto livello ed immediata affidabilità.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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