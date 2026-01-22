Juventus, avanti tutta per En-Nesyri: base d’intesa con il Fenerbahce, i dettagli

La Juventus accelera sul fronte offensivo e intensifica i contatti per Youssef En-Nesyri. In queste ore la trattativa è entrata nel vivo, a conferma della volontà del club bianconero di trovare rapidamente una soluzione per rinforzare l’attacco. Il direttore sportivo Marco Ottolini si trova attualmente in Turchia per portare avanti i dialoghi con il Fenerbahçe.

Nel suo programma, riferisce Sky Sport, è previsto anche un incontro diretto con l’attaccante marocchino, che farà rientro in Turchia nella giornata di domani dopo gli impegni in Coppa d’Africa. En-Nesyri ha già aperto al trasferimento, mentre tra i due club si sta lavorando sulla formula dell’operazione: l’ipotesi più concreta è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe avvicinare ulteriormente le parti alla chiusura dell’accordo.