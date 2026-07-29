Juventus, ecco l'erede di Vlahovic: fatta per Kolo Muani, le cifre

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La Juventus è ormai a un passo dal riportare Kolo Muani in bianconero. Dopo settimane di contatti e negoziati, le parti hanno trovato l'intesa per definire il ritorno dell'attaccante francese a Torino. L'operazione è entrata nella fase conclusiva e mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della chiusura ufficiale, con il club piemontese che punta a regalare a Spalletti un rinforzo di primo piano per il reparto offensivo.

Accordo con il Psg: formula e cifre dell'operazione

L'intesa tra Juventus e Paris Saint-Germain prevede un prestito con obbligo di riscatto, che scatterà in caso di qualificazione dei bianconeri a una competizione europea. L'investimento complessivo potrà raggiungere i 50 milioni di euro: 38 milioni come parte fissa, ai quali si aggiungono 12 milioni di bonus legati a determinati obiettivi. Parallelamente è già pronto anche l'accordo con Kolo Muani, destinato a firmare un contratto della durata di cinque anni. L'attaccante francese percepirà uno stipendio di 5,5 milioni di euro netti a stagione, a cui si sommeranno eventuali bonus. Salvo sorprese dell'ultima ora, il ritorno del classe 1998 alla Juventus è ormai imminente.