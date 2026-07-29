Accostato al Napoli, Esposito ora può restare a Cagliari: trattativa per il rinnovo

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Domani potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per il futuro di Sebastiano Esposito al Cagliari. In programma c'è infatti un incontro che potrebbe chiarire la posizione dell'attaccante rossoblù e gettare le basi per una soluzione delle questioni rimaste aperte sul fronte contrattuale. La società sarda punta a fare chiarezza sulla situazione del giocatore, con l'obiettivo di trovare un'intesa che soddisfi entrambe le parti e consenta di guardare con maggiore serenità alla stagione ormai alle porte.

Vertice tra Giuffredi e Giulini per il rinnovo

A confrontarsi saranno l'agente dell'attaccante, Mario Giuffredi, e il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini. Al centro del colloquio ci saranno il mancato rinnovo del contratto e l'adeguamento dell'ingaggio, aspetti che nelle ultime settimane hanno rallentato la definizione dell'accordo. L'incontro servirà a valutare le rispettive posizioni e verificare la possibilità di superare le distanze ancora esistenti. Le prossime ore, dunque, potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro di Sebastiano Esposito in maglia rossoblù, con il club e l'entourage del giocatore chiamati a trovare una soluzione condivisa che possa mettere definitivamente fine alle incertezze sul suo percorso a Cagliari.