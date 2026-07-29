Juventus scatenata: fatta per Kolo e si chiude anche per Alajbegovic

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La Juventus è pronta a mettere a segno un nuovo colpo in prospettiva. È infatti ormai in dirittura d'arrivo l'operazione che porterà Alajbegovic in bianconero, con le parti sempre più vicine alla definizione dell'accordo. Restano soltanto gli ultimi aspetti burocratici da sistemare prima di poter considerare concluso il trasferimento, che rappresenta uno degli affari su cui il club torinese sta lavorando in questa fase finale del mercato. Lo riporta Sky Sport.

Attesa per il via libera dopo Bayer Leverkusen-Genk

La definizione dell'operazione è prevista subito dopo l'impegno del Bayer Leverkusen contro il Genk. Una volta disputata la partita, le parti si incontreranno per limare gli ultimi dettagli e arrivare alla chiusura definitiva dell'affare. Se non emergeranno imprevisti, Alajbegovic raggiungerà Torino tra domani e dopodomani per iniziare la sua nuova avventura con la Juventus. L'arrivo in città rappresenterà l'ultimo passaggio prima dell'ufficialità del trasferimento, con il club bianconero che conta di mettere a disposizione il giocatore nel più breve tempo possibile.