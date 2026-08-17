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Juventus, da oggi Di Gregorio è un esubero: fuori dai convocati per l'ultimo test

Juventus, da oggi Di Gregorio è un esubero: fuori dai convocati per l'ultimo testTuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:30Serie A
di Redazione Tutto Napoli.net

Attraverso i suoi canali ufficiali, la Juventus ha diramato la lista dei calciatori convocati da Luciano Spalletti per l’amichevole in famiglia con la Next Gen, che chiuderà il precampionato bianconero.  Da segnalare le assenze di Di Gregorio, prossimo a salutare la Juve - può tornare al Monza -, ma out per influenza. Fuori anche Arthur, Milik (gestione dei carichi) e l’infortunato Ekhator. Torna a disposizione Thuram. La partita andrà in scena dalle 18 di oggi pomeriggio. 

Portieri: Perin, Pinsoglio, Nava. 
Difensori: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Cabal. 
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Miretti, McKennie. 
Attaccanti: Conceição, Kolo Muani, Yildiz, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, David.