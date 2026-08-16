Inter, il nuovo acquisto Spence: "Mi definiscono un 'chill guy'. In un film sarei Spiderman"

Inter, il nuovo acquisto Spence: "Mi definiscono un 'chill guy'. In un film sarei Spiderman"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:45Serie A
di Pierpaolo Matrone

Djed Spence si presenta ai tifosi dell'Inter attraverso un video su X fatto di veloci botta e risposta.

Mattiniero o 'notturno'? "Notturno".

Una cosa senza cui non puoi vivere? "Il mio cellulare".

L'ultima cosa che hai cercato su Google? "L'Inter"

La canzone più imbarazzante nella tua playlist? "Non ne ho una"

Emoji più utilizzata? "Probabilmente la faccina che ride"

Chi saresti in un film? "Spiderman"

Quale superpotere useresti? "Il super sense"

Come i tuoi amici ti descriverebbero, in una parola? "Chill guy"