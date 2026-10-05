Juventus, Spalletti trema: infortunio in nazionale per un big in attacco

Kerim Alajbegovic salterà Bosnia-Polonia per un problema muscolare. Le condizioni del calciatore della Juventus non preoccupano particolarmente.

Kerim Alajbegovic non sarà a disposizione della Bosnia per la sfida di questa sera contro la Polonia. Il calciatore della Juventus ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo con la propria Nazionale. A riportarlo è reprezentacija.ba, secondo cui l'infortunio non dovrebbe comunque essere particolarmente grave.

Alajbegovic, esami al rientro a Torino

Alajbegovic resterà questa sera insieme alla Bosnia e seguirà la partita contro la Polonia direttamente dagli spalti. Successivamente farà ritorno a Torino e alla Continassa, dove saranno effettuati ulteriori accertamenti strumentali per verificare l'entità del problema muscolare e stabilire con maggiore precisione i tempi di recupero.